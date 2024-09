Incendiata a Roma l’auto del fondatore del Calcio Sociale Massimo Vallati | La cultura della giustizia fa paura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Questa notte hanno dato fuoco alla mia macchina davanti al Campo dei Miracoli”. È la denuncia, via Facebook, di, ex calciatore edela Corviale. “Ringrazio gli autori per l’attestato di stima e importanza nei miei confronti, una certificazione sulla bontà delle nostre politiche e azioni di inclusione elegalità attuate dai nostri formatori ai ragazzi del territorio. Lafa veramente”. “Sappiamo chi è stato – scrive ancora– sappiamo la sofferenza e il dolore che attanaglia i loro cuori, cresciuti in casa e fuori in ambienti tossici e degradati, vi perdoniamo ma pentitevi perché sappiamo che sapete fare azioni molto più dignitose e belle di queste.