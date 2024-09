Golf Manassero vola alla conquista dell’Irlanda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 – Matteoè stato il grande protagonista della seconda giornata dell’Amgen Irish Open, uno dei tornei più longevi e attesi nel calendario del DP World Tour. Il giovane veronese si è portato al comando al giro di boa del torneo. Lo ha fatto grazie a un giro in 66 colpi (-5), miglior risultato dell’intero field, che gli ha permesso di raggiungere un totale di -6. Il percorso del Royal County Down GC, a Newcastle nell’Irlanda del Nord, è considerato drivistaDigest il migliore del mondo fuori dagli Stati Uniti. La certezza è che, ancora una volta ha dettato legge mettendo in serie difficoltà tutti i 154 giocatori in campo. In tanti sono caduti sotto le grinfie dei suoi rough impossibili e del suo vento imprevedibile.