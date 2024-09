VIDEO ?Da San Siro a Monza-Inter | le novità di giornata | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Il focus del giorno è tutto su San, dopo l’incontro fra i vertici del club nerazzurro, il Milan e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Spazio anche al campo, dove sarà impegnata la squadra di Simone Inzaghi domenica sera per. Per l’occasione il mister piacentino potrebbe apportare delle modifiche alla formazione titolare schierata contro l’Atalanta prima della sosta. Ne hanno parlato in diretta la nostra Romina Sorbelli con i redattori Ivan Vanoni ed Elisa Luceri.