E’ morto all’improvviso eravamo insieme a casa Un anno fa una brutta caduta | parla Daniela Vergara la moglie di Luca Giurato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024), noto giornalista e conduttore televisivo, èall’età di 84 anni a causa di un infarto fulminante. Al suo fianco, come sempre negli ultimi vent’anni, c’era la, che ha raccontato con dolore all’Adnkronos quegli ultimi istanti vissuti. “a Santa Marinella, ci stavamo godendo l’ultimo scorcio d’estate. Era coccolato, tranquillo.. È stata una cosa improvvisa“, ha rivelato. Quindi ha ricordato come unfa il giornalista avesse avuto una, da cui però sembrava essersi ripreso: “Stava facendo rieducazione, ma stava bene“, ha spiegato, rimarcando come nulla lasciasse presagire la tragedia che sarebbe avvenuta.