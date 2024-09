Il Frosinone Calcio ricorre contro FIGC e Lega Serie A per decisione CFA FIGC

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalS.r.l.la Federazione Italiana Giuoco), nonchélaNazionale ProfessionistiA (LNPA), l’Atalanta BergamascaS.r.l., il Bologna F.C. 1909 S.p.A., il CagliariS.p.A., l’Empoli F.C. S.p.A., la A.C.F. Fiorentina S.r.l., il Genoa C.F.C. S.p.A., l’Hellas Verona F.C. S.p.A., la Juventus F.C. S.p.A., l’F.C. Internazionale S.p.A., la S.S. Lazio S.p.A., l’A.C. Milan S.p.A., l’S.S.C. Napoli S.p.A., la A.S. Roma S.r.l., la U.S. Salernitana 1919 S.r.l., la U.C. Sampdoria S.p.A., la U.S. SassuoloS.r.l., la SpeziaS.r.l., il Torino F.C. S.p.A., l’UdineseS.p.A., il Venezia F.C. S.p.A. e, quali parti interessate, il Parma1913 S.r.l., il BresciaS.p.A., la S.p.a.l. S.r.l., l’F.C. Crotone S.r.l., l’U.S. Lecce S.p.A.