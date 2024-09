Caos Serie B alcuni club chiedono il rinvio della votazione del nuovo presidente | cosa sta succendedo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si apre una crepa neiLega calcio diB. Alcune squadre si sono presentate con l’intenzione di chiedere ildell’Assemblea riguardante le elezioni delB in programma oggi nella sedelega a Milano. I rappresentanti di diverse società sono rimasti all’esternosede di Via Rosellini intenzionati a chiedere “di rinviare l’assemblea e rideterminarla” e poi chiedere “un comunicatoB” che spiega i motivi. Iin questione sono poi entrati in ritardo rispetto all’orarioseconda convocazione per avanzare le loro richieste. L’Assemblea inizia in ritardo: Con un certo ritardo rispetto all’orario fissato inizialmente, hanno preso il via i lavori dell’Assemblea delle Lega calcio diB a Milano.