Bortuzzo | La medaglia di Parigi è il mio riscatto

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - "La motivazione per arrivare al bronzo alle paralimpiadi? L'ho trovata nella voglia di. Era maggiore il desiderio di riuscirci rispetto quello di mollare per la fatica. E quando lo dimenticavo, era il mio allenatore Francesco Bonanni a ricordarmelo". Manuelha realizzato il suo sogno olimpico a 25 anni e dopo che un proiettile, sparato da due uomini che lo avevano scambiato per un'altra persona fuori da un pub di Roma nel 2019, gli stravolgesse la vita con la lesione del midollo spinale e la paralisi. Aha partecipato per la prima volta alle Paralimpiadi e ha vinto ladi bronzo nei 100 metri rana categoria SB4. In un'intervista al settimanale 'Oggi', il romano delle Fiamme Oro racconta che non è stato facile riprendere a nuotare senza l'uso delle gambe: "Avevo alle spalle quasi 20 anni di nuoto con gesti e coordinazione diversi.