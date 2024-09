Virus sinciziale Tensioni nella Giunta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Una delibera sulla prevenzione delrespiratorioRsv da 15 milioni di euro, che consentirà di vaccinare i bambini da 0 a 1 anno, innescadella Regione Lombardia. Il documento è stato infatti approvato con i voti di Lega, Forza Italia e Lombardia Ideale, ma non con quelli di Fratelli d’Italia, contraria per motivi di metodo e di carattere economico. In particolare, sul rischio che i quasi 15 milioni non siano coperti dai Lea e che quindi il costo ricada sulle casse della Regione. Dubbi a cui però il governatore Attilio Fontana avrebbe risposto spiegando di aver avuto garanzie dal Governo sulla copertura dell’investimento. In particolare il capodelegazione indi FdI Romano La Russa avrebbe contestato la delibera dell’assessore Guido Bertolaso.