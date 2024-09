Incidente dentro casa resta folgorato e muore noto cantante neomelodico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una morte tremenda davanti alla famiglia, con la scarica elettrica presa all’istante mentre tentava di riparare una fontana Una morte tremenda. Di quelle che rischiano di lasciare il segno anche perché avvenuta all’improvviso e davanti alla famiglia. Il povero Carmine Saturnocome “Carmine Diamante”è rimastoe morto all’istante (Ansa Foto) Cityrumors.itNessuno poteva credere a quello che stava succedendo. Un giorno normale e di tranquillità si è trasformato in un incubo per la famiglia Saturno che ha visto morire davanti ai propri occhi il povero Carmine. Un ragazzo di 36 anni, moltonell’ambiente della musica neomelodica, conosciuto da tutti come Carmine Diamante.