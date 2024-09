Fedez alla festa della Madonna di Reggio Calabria scatena l’ira dei preti | Suoi valori lontani da questa celebrazione Che messaggio darà alla nostra gente?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Poche preghiere e nessun momento di raccoglimento. Al momento, al centropreparazione per laprotettrice di, laConsolazione (il 17 settembre), ci sono le polemiche per l’arrivo in città di Federico Leonardo Lucia, in arte. Un artista abituato ai palchi, ai concerti e ai riflettori. Personaggio divisivo, se ce n’è uno, seguitissimo sui social con 14,1 milioni di follower su Instagram. Il Comune lo ha voluto, nel giorno dedicatopatrona, per far cantare e divertire i cittadini. Non tutti, però, si sono mostrati contentiscelta, in primis i parroci. E così don Giovanni Gattuso,parrocchia San Nicola e Santa MariaNeve, non ha esitato a scrivere una lettera al sindaco Giuseppe Falcomatà.