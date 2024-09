AEW | La Compagnia decide di non mostrare più la violenta aggressione di Mox ai danni di Danielson

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri notte ad All Out, Bryanha difeso con successo il suo AEW World Title contro Jack Perry. Ciò che è successo dopo l’incontro ha lasciato sbigottiti i fan presenti a Chicago e sintonizzati davanti alla tv. Il campione, infatti, è stato vittima di una brutaleda parte di Jon Moxley, suo (ormai ex) alleato nel Blackpool Combat Club. “Azioni non tollerabili” Ieri notte ad All Out, Jon Moxley e Claudio Castagnoli si sono rivoltati contro Bryan, con Wheeler Yuta trattenuto da PAC e incapace di aiutare il campione AEW. Prima Castagnoli ha colpitocon uno dei suoi uppercut poi è intervenuto Moxley che ha compiuto un’azione criminale infilando la testa diin un sacchetto cercando di soffocarlo. I paramedici sono intervenuti con il campione che è stato portato via in barella con una maschera per l’ossigeno.