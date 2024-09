Tel Aviv proteste per cessare il fuoco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 21.30 Migliaia di persone si stanno radunando sulla Begin Street di Tel, fuori dal quartier generale delle Idf,l'esercito israeliano, per chiedere, come da settimane, un accordo sul cessate ilcon Hamas. Prevista la partecipazione di circa 400.000 persone. Lesi sono moltiplicate da quando l'esercito ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 ostaggi giustiziati da Hamas.In molti si sono radunati anche davanti alla residenza del premier Netanyahu a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi.