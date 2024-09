Spalletti da godere | Non veniamo qua a fare quello che dite voi Come gela il giornalista francese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Ha ritrovato un po' di allegria Luciano. Dopo i musi lunghi dell'Europeo, il ct dell'Italia accoglie la vittoria per 3-1 contro la Francia al Parco dei Principi con un sano senso di rivalsa, visto che in tanti lo avevano messo sulla graticola e un passo falso all'esordio in Nations League avrebbe inevitabilmente riaperto il capitolo esonero. Invece, dopo l'inizio choc con il gol di Barcola dopo 13 secondi, gli azzurri raddrizzano subito la rotta vincono, convincendo, grazie ai gol di Dimarco, Frattes e Raspadori. E in conferenza stampa, il Mago di Certaldo trova il modo di polemizzare (giustamente) con i giornalisti transalpini un po' delusi, sorpresi e stizziti.