Rificolona è qui la festa Cortei e ritrovi nei quartieri

(Di sabato 7 settembre 2024) Sfilate ed eventi per bambini in tutti idella città e nei comuni dei dintorni per la magica serata della. Le colorate e spettacolari lanterne di carta saranno stasera le protagoniste per le vie della città e anche in laboratori per realizzare piccoli lavoretti, da portare poi in corteo lungo le strade o nei vialetti dei parchi. Ma c’è anche chi celebra questa ricorrenza con un giorno di ritardo. Come da tradizione la principaledellasi svolge stasera in piazza Santissima Annunziata, tappa finale del pellegrinaggio Chiediamo la pace, guidato dall’arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli, che parte dalla Basilica di Impruneta alle 16 per arrivare in centro a Firenze. Alle 20 tappa in piazza Santa Felicita, poi il colorato corteo proseguirà fino a piazza della Signoria. Dopo il saluto delle istituzioni, si proseguirà per il Duomo e via dei Servi.