L’ Orbetello Jazz Festival Tomaino la Soul Band e Boltro

(Di sabato 7 settembre 2024) Con un doppio appuntamento oggi prosegue l’"2024", la rassegna organizzata dall’Alexanderplatz di Roma in collaborazione con il Comune di. Alle 21 nella terrazza della Polveriera Guzman concerto di Fulvioe la sua "" con special guest Flavio, riconosciuto come uno dei più talentuosi cantanti di musica nera in Europa, che ha al suo attivo oltre 2300 concerti e infinite collaborazioni con i più grandi artisti del mondo, salirà sul palcoscenico dell’"" per celebrare i suoi primi trentacinque anni di carriera musicale con un concerto che esplorerà le più classiche atmosfere musicalie R’n’B degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 alla riscoperta dei repertori di alcuni assoluti protagonisti della scena musicale mondiale (da Stevie Wonder a Marvin Gaye, da John Cleary a Hall & Oates e molti altri).