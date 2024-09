La Pianese cerca la prima vittoria nel campionato di serie C il ds Cangi è fiducioso

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 7 settembre 2024) PIANCASTAGNAIO – Si gioca l’8 settembre alle 16.15 la terza didiC per la, che affronta in casa l’altra neopromossa, il Campobasso. A parlaredel match, per fare il punto sul mercato è il ds Francesco: “È stato un mercato di idee. Siamo una piccola realtà, familiare, ma siamo sani e questo ambiente ti aiuta e ti porta a lavorare bene. Abbiamo giocatori funzionali che possono avere delle prospettive, e abbiamo inserito nel gruppo calciatori di esperienza e di attitudine alla categoria”. Il ds Francescoha ripercorso le settimane di trattative: “È stato un mercato lungo, iniziato subito dopo la fine dello scorso– afferma il ds della. – Devo dire che siamo contenti e soddisfatti di quello che è stato il lavoro effettuato.