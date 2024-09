Zelensky | ricostruireItalia ci aiuterà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 20.30 L'Ucraina ha deciso di agire con una operazione offensiva nella regione russa di Kursk "per prevenire un'offensiva russa nel nord del Paese". Così il presidente ucraino, Volodymyr,intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio."Dovevamo essere rapidi", ha aggiunto. "L'Italia cianche nella ricostruzione, stiamo preparando una conferenza in Italia per l'anno prossimo incentrata sulla ricostruzione. Sono molto fiducioso che insieme potremmo farcela".