Un macigno troppo pesante Sangiuliano costretto a lasciare Parla il senatore M5S Pirondini

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il ministro della Cultura, Gennaro, si è dimesso. LucaM5S e capogruppo in commissione Cultura, era un epilogo inevitabile? “Ildi ombre, mezze verità e dichiarazioni puntualmente smentite di Maria Rosaria Boccia era diventato. Con il suo sacrificio l’ormai ex ministro prova a togliere dall’imbarazzo Giorgia Meloni. In un Paese normale si sarebbe già dimesso anche prima, perché, al di là delle questioni legali che ci possono essere, quando tu trascini i ruoli istituzionali che ricopri a un livello così infimo di esposizione in Italia e all’estero non ci sono altre possibilità che farsi da parte. All’esterovano del nostro ministro della Cultura come una macchietta”.