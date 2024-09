LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche! Bagnaia in cerca di feeling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Ducati ufficiale che lavorerà per mettere a punto le moto, soprattutto in termini di potenza da mettere a terra. 15.01 Tutti in pista. 15.00 VIAPRE-!!! 14.57 3? al via di queste pre-. 14.54 Di sicuro c’è chee Alex Marquez abbiano voluto mettere una pietra sopra sull’episodio del MotorLand. La concentrazione vuol essere dedicata solo alla pista. 14.51 Misano solitamente è stata pista amica di Pecco, che spera di cambiare l’inerzia di questo campionato, per quanto accaduto ad Aragon. Martin e soprattutto Marc Marquez fanno paura però 14.48 Condizioni ideali per girare a Misano. Il meteo è favorevole e i team dovrannore di comprendere nel più breve tempo possibile il comportamento delle gomme. 14.45 Una notizia è arrivata dal box Honda.