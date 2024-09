Lautaro Martinez | Merito sicuramente di essere in corsa per il Pallone d’Oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Vista la stagione che ho fattoditra i finalisti”. Dopo la vittoria dell’Argentina contro il Cile,, attaccante dell’Inter e dell’Albiceleste, ha parlato a TNT Sports del suo inserimento tra i trenta finalisti per ilper la seconda volta consecutiva, e questa volta con dei pronostici più favorevoli secondo i bookmakers: “Ho lavorato molto duramente per arrivare a questi livelli, è la seconda volta di fila che rientro nei 30 candidati ale penso di avere le carte in regola per starci. Anche perché negli anni precedenti ho lavorato duramente e sofferto molto”.: “diinper il” SportFace.