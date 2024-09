Corriere dello Sport – Alla Fiorentina nel segno di Batistuta e Passarella

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) 2024-09-05 17:44:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: FIRENZE – Presentazione ufficiale al Viola Park oggi per Matias Agustin Moreno, nuovo difensore della: “Sin dal primo momento in cui il mio agente mi ha detto che laera interessata non ho avuto dubbi e ho avuto una grande motivazione per venire a Firenze per il fatto che in questa squadra hanno giocato due miei connazionali famosi quali“, le parole del difensore argentino, che compirà 21 anni il 24 settembre. LA SCHEDA DI MATIAS MORENO Il paragone con Romero Moreno, proveniente dal Belgrano, è stato paragonato a Cristian “Cuti” Romero, dal 2021 difensore del Tottenham, passato anch’egli per l’Italia (con Genoa e Atalanta) e crescito nel Belgrano come lui: “È il mio mo, il mio punto di riferimento.