Whatsapp ti spiego perché dovresti immediatamente disattivare l’IA dall’app

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha implementato da poco la propria intelligenza artificiale – Meta AI – nell’app, ma attualmente sarebbe meglio non utilizzarla. L’implementazione dell’intelligenza artificiale in ogni device elettronico è ormai divenuta la normalità, con il suo carico di vantaggi e svantaggi. Se è vero da un lato che questi assistenti digitali super intelligenti possono velocizzare e semplificare gran parte delle operazioni quotidiane, è altrettanto vero che consegnare loro i nostri dati e le nostre abitudini può tradursi in un danno per la nostra privacy. Meta AI sta creando diversi disagi agli utenti, meglio disabilitarla al momento – cityrumors.itLa corsa allo sviluppo delle AI è ormai cominciata da anni e tutti i giganti tech hanno compreso che poterne implementare una nei loro hardware e software sarà necessario per rimanere competitivi nel mercato.