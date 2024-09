Politano a tutto campo | Lukaku fortissimo Neres impressiona Vi dico una cosa su Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Matteosi racconta a Radio CRC: dal rapporto conai nuovi acquisti, passando per la vittoria sul Parma e la passione per la Formula 1 Matteosi è concesso ai microfoni di Radio CRC, partner ufficiale del Napoli, in una lunga intervista da Castel Volturno. L’esterno azzurro ha toccato vari temi, dal rapporto conall’impatto dei nuovi acquisti. Su Antoniorivela: “E’ stato bello ritrovarsi con il mister dopo i mesi passati all’Inter. L’ho ritrovato bene, motivato, sempre pronto a lavorare tanto. Tatticamente è unsto diverso: all’Inter giocavamo col 3-5-2, le cose sono cambiate, ma l’intensità degli allenamenti è rimasta uguale.” L’arrivo diha entusiasmato l’esterno azzurro: “Ragazzo fantastico, giocatore forte; sempre meglio avere un calciatore così in squadra, perché porta entusiasmo e personalità .