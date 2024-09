Ice Cold | la mostra che traccia l’evoluzione della gioielleria hip-hop

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 5 settembre 2024) Life&People.it E’ in corso a New York, presso il Museo Americano di storia naturale, la scintillante“Ice: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry” aperta fino al 5 gennaio 2025. L’esposizione esibiscecultura hip-hop attraverso i pezzi dipiu? iconici come la corona di cristalli di Slick Rick, il medaglione Roc-A-Fella tempestato di diamanti di Jay-Z e il ciondolo “Barbie” di Nicki Minaj. A completare il percorso espositivo, una selezione musicale curata da DJ Woof che include classici come “Just a Friend” di Biz Markie e “Big Poppa” di Notorious B.I.G; una completa immersione multisensoriale nel mondo dell’hip-hop esua narrativa.