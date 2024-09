Fumaiolo Fest weekend tra cultura e natura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Fine settimana in vetta al comprensorio cesenate. Sabato 7 e domenica 8 settembre sale in Alto Savio e Alto Tevere un grande evento, proprio lassù zampillano il Tevere e il Savio. Per questoandrà infatti in scena la prima edizione di, nell’ambito del a rassegna "Savio Trail 2024", con organizzazione a cura di Mixer Eventi. Due giornate ricche di appuntamenti, in cui, musica e gastronomia, si fonderanno per celebrare la bellezza e la ricchezza di un paesaggio iconico. Il programma prevede escursioni in paesaggi mozzafiato, degustazioni di prelibatezze locali, esperienze di benessere rigeneranti, concerti all’aperto sotto le stelle, momentili coinvolgenti. Ritrovo sabato, alle 10, ad Alfero di Verghereto al Camping Cascata. Poi avranno inizio le attività, con una camminata alla Cascata dell’Alferello, insieme alle guide diSentieri.