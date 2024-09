Custodia cautelare stop alle ordinanze sui giornali | ce lo chiede l’Ue ma riparte il tam tam sul bavaglio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, in via preliminare, il decreto legislativo sulla modifica dell’articolo 114 del codice di procedura penale, che prevede il divieto di pubblicazione del testo dell’ordinanza difinché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare. Si potranno comunque pubblicare gli estratti. Si tratta di quella che la sinistra parlamentare e d’opinione ha bollato come “legge”, quando era in discussione in Parlamento. Un tam tam che è subito ripartito dopo il passaggio in Cdm di ieri, sebbene, come chiaramente specificato anche nel titolo del provvedimento, si tratti di un adeguamento della normativa nazionale a quella europea. Il decreto legislativo dovrà ora passare all’esame delle commissioni parlamentari competenti per il relativo parere, che comunque non sarà vincolante.