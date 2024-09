Giuseppe morto a 28 anni dopo una lite fuori da una discoteca | s’indaga per omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) ÈMannoni, il 28enne di Thiesi caduto nel parcheggio di Phi Beach, il locale di Baja Sardinia, durante una rissa, la notte del 27 agosto. I carabinieri di Olbia sono sulle tracce del responsabile, che lo avrebbe spinto facendogli battere la testa. Si tratterebbe di un suo amico: per lui l'accusa potrebbe essere quella dipreterintenzionale.era stato ricoverato in coma farmacologico per quasi una settimanaun intervento d'urgenza a causa di un esteso ematoma cerebrale, conseguenza della brutta caduta. Nonostante i tentativi dei medici,è deceduto il 3 settembre nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro. La tragedia è stata particolarmente sentita a Thiesi, dove il giovane era conosciuto e apprezzato.