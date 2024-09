Correa ora anche Inzaghi lo ‘scarica’! L’Inter spera su un fronte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024)non è stato inserito nenella lista per la Champions League. Pure Simoneha scaricato il suo pupillo. Perpochenze di cederlo. ALTRO SEGNALE – Nella serata di ieri,ha comunicato alla Uefa la lista per la prima fase della Champions League. A sorpresa, Simoneha tagliato sia il nuovo arrivato Tomas Palacios che Joaquin, alla vigilia in ballottaggio per un posto, scegliendo di inserire Tajon Buchanan. Il canadese, fuori da giugno per la frattura della tibia, dunque figurerà nella lista dei giocatori convocabili per la Champions League. Il suo rientro è fissato per fine ottobre/inizio novembre, praticamente a ridosso della sfida casalinga contro l’Arsenal. Un attaccante in meno per favorire l’inserimento dell’esterno ex Bruges, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Perniente Champions League.