Il primario Quercia va in pensione

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo 33 anni di servizio è andato indall’1 settembre il direttore del Servizio territoriale per le dipendenze patologiche (ex Sert e oggi Stdp) del distretto di Ascoli, Marco. L’ormai exè arrivato al nosocomio ascolano, in seguito a pubblica selezione, nel 1991, e dunque immediatamente a ridosso della Legge che ha introdotto a livello nazionale il Servizio per il qualeha contribuito al suo avvio al ‘Mazzoni’ ed è stato direttore dal 2000 fino al 31 agosto scorso. Nel corso di tutti questi anni sono stati tanti i progetti innovati e collaterali all’attività del Sert promossi e avviati da Marco, divenuto nel tempo figura di riferimento, insieme alla sua équipe, per i circa 600 pazienti, e per le loro famiglie, che annualmente accedono al Servizio per le dipendenze patologiche.