Osimhen l’indizio social non lascia più dubbi | il VIDEO spopola in rete

(Di lunedì 2 settembre 2024) Stando in questi minuti ilche sembra, difatti, confermare l’arrivo ormai imminente di Victora Istanbul. È la serata di Victor, diretto proprio in questi istanti in Turchia. Nelle ultime ore è stata confezionata la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray, quasi a sorpresa: il club turco è pronto ad accogliere il calciatore nigeriano con un affare a titolo temporaneo, con l’ingaggio che, stando a quanto trapelato in giornata, dovrebbe essere coperto interamente dal Gala. Un affare che si rende possibile anche grazie al rinnovo ponte che, con ogni probabilità, sarà firmato tra l’ex Lille e la SSC Napoli, per evitare che l’attaccante possa andare a scadenza nella prossima estate (l’attuale accordo prevede una scadenza fino al 2026, ndr).