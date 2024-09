Kvara | l’importanza di averlo in squadra

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Conte su: “Lavoriamo sull’imprevedibilità, se sta solo in una zona lo triplicano”l’ha trattenuto fortemente. Lei ne ha visti tanti di qualità, lui che giocatore è? E’ una delle domande poste ad Antonio Conte a due giorni dalla sfida di campionato contro il Parma e a -1 dalla fine del mercato. L’allenatore del Napoli ha risposto così alle domande dei giornalisti “E’ un bravo ragazzo, professionale, ha voglia di migliorarsi, questo per me è alla base di un’ulteriore crescita. Ha solo 23 anni, una vita davanti per diventare un giocatore veramente importante.