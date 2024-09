Formazioni confermate con Neto titolare per i padroni di casa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 2 settembre 2024) 2024-09-01 13:40:07 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Dopo la frenetica attività durante il calciomercato, il Chelsea tornerà in azione questo pomeriggio, quando il Crystal Palace farà visita allo Stamford Bridge. La squadra di Enzo Maresca ha ottenuto una splendida vittoria per 6-2 indei Wolves domenica scorsa e si è qualificata per l’Europa Conference League a metà settimana, nonostante una deludente sconfitta per 2-1 contro il Servette nel ritorno. Il Palace aveva riposto grandi speranze all’inizio della stagione sotto la guida di Oliver Glasner, ma ha avuto un inizio lento con sconfitte in campionato contro Brentford e West Ham. Glasner spera che la sua squadra possa dare continuità alla vittoria per 4-0 contro il Norwich City nella EFL Cup di martedì sera.