Svolta storica | la Cina riconosce il diritto di avere due madri

(Di domenica 1 settembre 2024) Cambiamento epocale: laha deciso per la prima volta dire ad un bambino, ildidueIn una decisione senza precedenti, la Corte Popolare di Pechino ha stabilito che una donna può ottenere la custodia condivisa di un bambino nato da una relazione con un’altra donna. Questa sentenza rappresenta un cambiamento significativo nella lotta per i diritti Lgbtqi+ in, segnando un momento storico per le famiglie omogenitoriali nel paese. Arriva anche inildidue mamme-Ansa-Notizie.comLa vicenda ha origine da due donne cinesi che, desiderose di formare una famiglia, si sono recate negli Stati Uniti per sposarsi e sottoporsi a trattamenti di fecondazione in vitro. Dalla loro unione sono nati due figli nel 2017: una bambina e un bambino, concepiti grazie agli ovuli e agli embrioni di entrambe le donne.