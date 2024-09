F1 Monza 2024 oggi il Gran Premio in diretta Leclerc scatta in seconda fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 settembre- PrimaMcLaren ald'Italia di Formula Uno, 16esimo appuntamento stagionale del Mondiale. Lando Norris in pole position e Oscar Piastri ricordano i tempi in cui la scuderia di Woking dominava la griglia di partenza. InGerorge Russell su Mercedes avrà a suo fianco Charlessu Ferrari. In terzac’è l'altra Rossa con Carlos Sainz in compagnia del suo futuro sostituto, Lewis Hamilton, a bordo dell'altra Freccia d'argento. Indietro le Red Bull con Max Verstappen settimo, a quasi sette decimi da Norris, e Sergio Perez ottavo. A chiudere la top ten Alexander Albon su Williams e Nico Hulkenberg su Haas. Griglia di partenza 1a1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'19"327 alla media di 262,896 km/h 2. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'19"436. 2a3. George Russell (Gbr) Mercedes 1'19"440 4.