Maxi-incidente sulla A23 in direzione Austria | 26 persone ferite 3 gravi Autostrada chiusa

(Di sabato 31 agosto 2024) GraveA23 net tratto tra Cremona e Carnia, in. Sono 26 lerimaste, tre di queste in modo grave. L’è stataal traffico innord con una coda di quasi 10 km. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha interessato 7 veicoli. Delle 26coinvolte, oltre ai tre feriti, altre tre sono state trasportate nei pronto soccorso degli ospedali di Udine e Tolmezzo in condizioni meno preoccupati, mentre le altre 20 sono state medicate sul posto. La centrale operativa regionale Sores Fvg ha dirottato sul posto tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili. La Croce rossa ha allestito a Gemona un’area di emergenza e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale, assieme al personale di Autostrade per l’Italia.