(Di sabato 31 agosto 2024) Monza, 31 agosto 2024 – Landooggi lanel Gp, 16esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota britannico, alla sestadella carriera e alla seconda consecutiva, ottiene il miglior tempo nelle qualifiche di Monza e precede il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri, che completa la prima fila. Il britannico George Russell con la migliore delle Mercedes èdavanti alla Ferrari del monegasco Charles, che scatta in quarta posizione e chiude la seconda fila. Alle sue spalle, in quinta posizione, la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz è la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Giornata storta per le Red Bull: l’olandese Max Verstappen, leader del Mondiale, è solo settimo e in quarta fila è scortato dal compagno Sergio Perez dopo la deludente prestazione nel Q3.