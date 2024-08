Alfred Ekhator di Temptation Island su TikTok un video in cui si smaschera

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 31 agosto 2024)è uno dei protagonisti della prossima edizione die il suodi presentazione, online da meno di 24 ore, ha già fatto molto discutere. Questo perché il ragazzo è un palese malessere e la sua fidanzata, Anna, è una che vive con le fette di prosciutto sugli occhi. “Ho scoperto delle chat fra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze. Proprio a causa di queste cose che io ho scoperto ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto fin quando ho scoperto un tradimento di recente confermato da lui. Sono innamorata di lui e nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo”.