L’estate non è finita | ancora tanti e nuovi eventi a settembre

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 8 minutiPassato Ferragosto non passano feste eddi ogni genere e per ogni gusto che continueranno ad accompagnare non solo questo ultimo week end di agosto ma anche tutto il mese di ettembre dove tornanoradicati nella tradizione. 29-31 AGOSTOMONTEFALCIONEPER LE VIE DEL BORGO Street Festival Edition”. Dal 29 al 31 agosto 2024, le strade del centro storico si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura ed enogastronomia si fonderanno per offrire un’esperienza unica a cittadini e visitatori. Nell’ultima serata gli immancabili fuochi.