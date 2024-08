Sinner videomessaggio toccante per Oliviero Toscani dopo la malattia Un onore per me

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Jannik, attualmente al primo posto nel ranking mondiale del tennis, ha inviato un, il celebre fotografo e pubblicitario italiano., che ha recentemente rivelato di affrontare una grave, aveva menzionato come il seguire le partite digli desse “sollievo nella vita”.Leggi anche:e la sua battaglia contro l’amiloidosi: “E si muore. Non c’è cura” “Leggo, guardo in tv l’Inter e certe squadre inglesi. E poi c’è, che mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no” aveva dichiarato il fotografo nel raccontare la vitala diagnosi di amiloidosi, lache lo ha colpito un anno fa.