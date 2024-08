Nudo in strada lancia sassi contro le auto in transito | paura tra i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Rimini, 29 agosto 2024 – Scene di ordinaria follia oggi, verso le 8, tra le vie Carlo Alberto Dalla Chiesa e Flaminia Conca, non lontano dalla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Rimini. Un uomo di origine africana, completamentefatta eccezione per i calzini, ha attraversato a piedi le corsie incominciando arele macchine inquelle in sosta. Grandetra glimobilisti che, per loro sfortuna, si sono imbattuti nello scalmanato. Sono stati quindi minuti di follia, in un orario di punta della giornata in cui il traffico è molto intenso. Uno deiscagliati dall'uomo ha colpito di striscio un'di passaggio, ma il conducente ha tirato dritto senza fermarsi.