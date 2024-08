Agropoli caso di West Nile | 78enne in rianimazione al Cotugno di Napoli

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 29 agosto 2024) Undi infezione da virusè stato confermato in un uomo di 78 anni residente ad, ora ricoverato inall'ospedaledi. Il paziente si era inizialmente presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con febbre alta e insufficienza respiratoria. Vista la complessità dei sintomi, i medici del San Luca hanno deciso di trasferirlo al, dove esami approfonditi hanno rilevato l'infezione da, un virus trasmesso principalmente dalle zanzare infette. L'uomo è attualmente sotto stretta osservazione in terapia intensiva, ricevendo cure per le complicanze neurologiche causate dall'infezione. Le sue condizioni, seppur critiche, rimangono stabili.