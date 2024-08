Israele-Hamas raid Idf in Cisgiordania | 10 morti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Adnkronos) – Nuovo raid Idf in Cisgiordania. Dieci palestinesi sono morti in una operazione su larga scala, condotta dall'Idf con l'utilizzo di droni. L'intervento, secondo fonti militari come riporta il Times of Israel, dovrebbe durare diversi giorni. L'operazione si concentra principalmente nell'area di Tulkarem, ma le truppe stanno svolgendo attività anche a Jenin, Nablus e