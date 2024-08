Volley l’Italia surclassa il Messico ai Mondiali U17 e vola ai quarti | Crosato top scorer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024)ha sconfitto ilper 3-0 (25-22; 25-16; 25-21) e si è qualificata aidi finale deiUnder 17 dimaschile, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale, reduce dai successi ottenuti nel girone contro Cuba, Porto Rico e Argentina, ha primeggiato anche al debutto nella fase a eliminazione diretta e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nella prima rassegna iridata di categoria per questa fascia di età. Gli azzurri hanno preso il controllo delle operazioni fin dalle battute iniziali dei primi due set, mentre nella terza frazione hanno saputo recuperare un break sul 14-16 e hanno chiuso agevolmente i conti in proprio favore.