Treni – Dal 5 10 parte l’espresso Roma-Assisi Il rebus del biglietto

(Di martedì 27 agosto 2024) di Angelo Pennacchioni Perugia – “Che confusione in Umbria”. Con queste parole Gianfranco Rotondi, segretario della Nuova DC, liquidò il suo giudizio sul comportamento politico della Sindaca di. Rubandogli le parole e parafrasandone lo scopo, potremmo titolare: Che confusione in Umbria sulla mobilità fino e per. Infatti il piano regionale trasporti 2024-2034 Umbria, Marche e Toscana sud, recentemente redatto da Fs e RFI non piace a nessuno. Anzi è criticato dalle più importanti associazioni ambientaliste che non hanno ancora terminato di illustrarne gli aspetti più negativi. E’ contestato da agguerriti comitati e gruppi di pendolari di Umbria e Marche da e per. Se ne lamentano gli studenti da Unipg verso la Sapienza o viceversa; per costi, orari e calendario. Soprattutto i loro familiari al momento del rinnovo dell’abbonamento.