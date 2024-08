Mahmood il singolo Ra ta ta è certificato platino

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Ra ta ta, il nuovodi, èdisco die a Torino si chiude il tour estivo Ra ta ta, il nuovoestivo di, èdisco di. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, la canzone conta più di 65 milioni di streaming. Dopo aver conquistato i club d’Europa con il suo European Tour (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out), è in corso il Summer Tour nei più suggestivi festival estivi italiani, in attesa della tournée nei palasport italiani, prevista per ottobre 2024. Il Summer Tour, prodotto da Friends & Partners e partito da Termoli (CB) il 3 luglio e proseguito nei principali festival estivi italiani, si concluderà il 31 agosto al Todays Festival di Torino. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.