Salernitana vs Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 26 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I granata vogliono riprendere il discorso interrotto con la vittoria, cosa che i blucerchiati devono ancora raggiungere.vssi giocherà martedì 27 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci dalla sconfitta subita nei minuti di recupero contro il Sudtirol per 3-2. Un passo falso dopo il bel debutto che li ha visti battere in rimonta il Cittadella per 2-1. In precedenza la squadra di Martusciello aveva eliminato nel primo turno di Coppa Italia lo Spezia ai rigori. La stagione dei blucerchiati non è iniziata come ci si aspettava visto il pareggio ottenuto all’esordio contro il Frosinone per 2-2 e la sconfitta casalinga per mano della Reggiana.