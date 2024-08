RinascitaFest 2024 Bella Ciao dal 12 al 22 settembre a Pomigliano

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tutto pronto per la terza edizione delche si terrà nell’area della ex stazione della Circumvesuvianad’Arco.si avvicina e quindi si fa sempre più prossimo l’inizio del: il festival politico e culturale organizzato da Rinascita giunto alla sua terza edizione, in programma dal 12 al 22nell’area dell’ex stazione della Circumvesuviana did’Arco in via Roma. «Quest’anno ci siamo molto interrogati su quale potesse essere il titolo trainante del festival. La prima edizione l’abbiamo intitolata “Per la Pace tra i Popoli”, la seconda “Terra Bene Comune”.