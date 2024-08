Caccia ai malviventi Forse passati nel locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) MONTECATINi TERME La polizia di Stato è impegnata in unasenza sosta ai tre rapinatori che, all’alba di ieri, hanno atteso sotto casa Stefano Mariotti, titolare del ristorante "Il Discepolo" per portargli via l’incasso della serata. L’imprevisto della macchina utilizzata, rubata ad Altopascio, che la vittima ha bloccato dopo il colpo, potrebbe averli costretti a rimanere nelle vicinanze. Magari, potrebbero aver deciso di stare rintanati in mezzo ai campi, una posizione non certo comoda, in attesa che scendessero di nuovo le tenebre, e qualche amico venisse a prenderli. Le volanti della polizia di Stato, per tutta la giornata di ieri, hanno continuato a perlustrare il territorio di Massa e Cozzile. Massimo riserbo, per il momento, da parte degli inquirenti. La dinamica dei fatti lascia però intendere che la rapina sia stata preparata già da qualche giorno.