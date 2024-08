Portano la torta al ristorante quando ricevono lo scontrino rimangono senza parole

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 25 agosto 2024) Un gruppo di persone ha deciso di festeggiare il compleanno al. Prima di recarsi nel locale, una di loro si è informata se potesse o meno portare lada casa e la risposta era affermativa. Quindi, una volta che si è conclusa la cena e la festa, è arrivato il conto. La sorpresa tra i commensali nel vedere la spesa finale è stata notevole. Nessuno ci poteva credere. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Bayesian, ora si indaga sull’equipaggio: cosa non torna Leggi anche: Si ribalta una Smart con la famiglia a bordo, morta una bambina: la situazione Arezzo,arriva loalLa vicenda è accaduta nella serata di giovedì 22 agosto 2024, in undi Arezzo. La famiglia si era riunita in locale per festeggiare i 60 anni di un membro del gruppo.