Estate sempre in prima linea | La nostra attività non va in ferie E per l’autunno check-up gratuiti

(Di domenica 25 agosto 2024) La Croce Rossa non va in vacanza. C’è. E anche quest’il comitato di Macerata ha messo in campo tante, dall’assistenza sanitaria per l’intera stagione dello Sferisterio (dal Macerata Opera Family tra maggio e giugno ai concerti di settembre) fino agli interventi in ambito sociale, di contrasto alla solitudine. E sta pensando al calendario della prossima stagione, a partire da un progetto di-upsul territorio. Il presidente Raffaele Belogi, avvocato, volontario attivo dal 2003, annuncia le novità in cantiere e promuove il corso annuale per entrare nella grande famiglia della Croce Rossa, che partirà l’8 ottobre nella sede operativa in via Fausto Coppi, a Villa Potenza (per informazioni macerata@cri.it, 3346648355). La sezione maceratese conta 43 dipendenti e circa 700 volontari.